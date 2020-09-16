Дружина американського президента Дональда Трампа Меланія зачарувала елегантним образом у Білому домі під час візиту гостей. Жінка одягнула елегантну сукню, яка гарно підкреслила її фігуру.

Перша леді США незмінно вражає вишуканими аутфітами. Щоразу вона постає перед публікою у красивому одязі, який не залишається без уваги. 15 вересня у Білий дім прибув прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяг разом із дружиною Сарою.

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Американське президентське подружжя радо приймало гостей у Білому домі. Меланія позувала перед камерами у стильному вбранні від всесвітньо відомого бренду.

Елегантний look Меланії Трамп

Перша леді Америки для урочистого прийому обрала темно-синю сукню довжини міді від знаменитого бренду Prada. Вартість такого вбрання становить 3 700 доларів, тож відповідає статусу першої леді. Look був красиво оздобленим, мав візерунок у вигляді закруток з білого бісеру. Вбрання Трамп поєднала із туфлями білого кольору.

Волосся президентська дружина вклала в акуратні локони, а на обличчі зробила ефектний макіяж з акцентом на очах та нюдовою помадою на губах.



Меланія Трамп разом із чоловіком Дональдом / Фото Getty Images

Поруч із Меланією на фото зображений її чоловік Дональд. Для зустрічі із гостями президент США обрав темно-синій костюм і білу сорочку. Акцент у своєму діловому образові зробив на краватці в тон костюму і з червоними смужками.