Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания очаровала элегантным образом во время визита гостей в Белом доме. Женщина надела элегантное платье, которое хорошо подчеркнуло ее фигуру.

Первая леди США неизменно поражает изысканными аутфитами. Каждый раз она предстает перед публикой в ​​красивой одежде, что не остается без внимания. 15 сентября в Белый дом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с женой Сарой.

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Американская президентская чета радушно принимала гостей в Белом доме. Мелания позировала перед камерами в стильном наряде от всемирно известного бренда.

Элегантный look Мелании Трамп

Первая леди Америки для торжественного приема выбрала темно-синее платье длины миди от знаменитого бренда Prada. Стоимость такого наряда составляет 3700 долларов, поэтому соответствует статусу первой леди. Look был красиво украшен, имел узор в виде закруток из белого бисера. Наряд Трамп объединила с туфлями белого цвета.

Волосы президентская жена уложила в аккуратные локоны, а на лице сделала эффектный макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.



Мелания Трамп с мужем Дональдом / Фото Getty Images

Рядом с Меланией на фото изображен ее муж Дональд. Для встречи с гостями президент США выбрал темно-синий костюм и белую рубашку. Акцент в своем деловом образе сделал на галстуке в тон костюму и с красными полосками.