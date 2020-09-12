Первая леди США вместе с президентом Дональдом Трампом почтили память погибших в результате теракта 11 сентября 2001 года. Для выхода Мелания Трам выбрала сдержанное платье, облачившись в черное.

19 лет назад мир потрясли самые смертельные теракты в истории США, которые забрали примерно три тысячи мирных жизней. Два самолета были направлены на башни-близнецы торгового центра в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне, а третий лайнер разбился недалеко от Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Вместе с мужем Мелания Трамп появилась в "Национальном мемориале рейса 93" в Пенсильвании, чтобы почтить память жертв. Фото с мероприятия она показала в инстаграм-профиле.

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Первая леди возложила цветы к мемориалу в элегантном образе. На ней было черное пальто свободного кроя длины миди с большими карманами. Идеальную фигуру Мелания Трамп подчеркнула тонким ремешком. Под низ она надела приталенное черное платье до колен, которое не стала демонстрировать в прохладный день.

Образ завершили черные туфли-лодочки на устойчивых каблуках, безупречная укладка и макияж с акцентом на темных глазах. Для последнего выхода Мелания Трамп не подбирала аксессуары, ограничившись лишь обручальным кольцом и серебряным кольцом.

"11 сентября и каждый день давайте будем помнить невинно потерянных, молимся за их семьи и никогда не забываем", – говорится в заметке первой леди.

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