Перша леді США разом з президентом Дональдом Трампом вшанували пам'ять загиблих внаслідок теракту 11 вересня 2001 року. Для виходу Меланія Трамп обрала стримане вбрання, одягнувшись у чорне.

19 років тому світ сколихнули найсмертельніші теракти в історії США, які забрали приблизно три тисячі мирних життів. Два літаки були спрямовані на вежі-близнюки торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Міноборони в Вашингтоні, а третій лайнер розбився неподалік від Шанксвілла у штаті Пенсильванія.

Разом з чоловіком Меланія Трамп з'явилась у "Національному меморіалі рейсу 93" в Пенсильванії, щоб вшанувати пам'ять жертв. Фото з заходу вона показала в інстаграм-профілі.

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Перша леді поклала квіти до меморіалу в елегантному образі. На ній було чорне пальто вільного крою довжини міді з великими кишенями. Ідеальну фігуру Меланія Трамп підкреслила тонким ремінцем. Під низ вона одягла приталену чорну сукню до колін, яку не стала демонструвати у прохолодний день.

Образ завершили чорні туфлі-човники на стійких підборах, бездоганна укладка та макіяж з акцентом на темних очах. Для останнього виходу Меланія Трамп не підбирала аксесуари, обмежившись лише обручкою та срібною каблучкою.

"11 вересня і кожного дня давайте будемо пам'ятати невинно втрачених, молимось за їхні сім'ї та ніколи не забуваємо", – йдеться у дописі першої леді.

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