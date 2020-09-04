Перша леді США Меланія Трамп здійснила рідкісний вихід. Під час круглого столу у Білому домі вона показала бездоганний діловий образ, який пасуватиме кожній жінці.

Кожен публічний вихід Меланії Трамп активно висвітлюють у ЗМІ. Вона рідко з'являється у громадських місцях, особливо після початку пандемії коронавірусу. Днями дружина Дональда Трампа взяла участь у круглому столі у Східному залі у Білому домі. Подія була присвячена Національному місяцю людей, які одужали від алкогольної та наркотичної залежності.

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Меланія щоразу дивує публіку елегантним вбранням. Вона постає у розкішних образах, демонструючи вишуканий смак в одязі. Цього разу знаменитість не робила винятку і, як завжди, вразила ефектним виходом.

Елегантний look Меланії Трамп

Для круглого столу американська перша леді обрала стриманий look. Вона одягнула закриту чорну сукню із принтом у білий горох. Вбрання мало довжину міді і було прикрашене комірцем. Талію дружина президента США підкреслила за допомогою чорного широкого пояса. Поєднала аутфіт із чорними туфлями на підборах.



Меланія Трамп у чорній сукні із стильним принтом / Фото Getty Images

Волосся Меланія вклала в акуратну зачіску з легкими локонами, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах та прозорим блиском на губах.



Меланія Трамп із насиченим макіяжем / Фото Getty Images