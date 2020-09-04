Первая леди США Мелания Трамп совершила редкий выход. Во время круглого стола в Белом доме она показала безупречный деловой образ, который подойдет каждой женщине.

Каждый публичный выход Мелании Трамп активно освещают в СМИ. Она редко появляется в общественных местах, особенно после начала пандемии коронавируса. На днях жена Дональда Трампа приняла участие в круглом столе в Восточном зале в Белом доме. Событие было посвящено Национальному месяцу людей, которые выздоровели от алкогольной и наркотической зависимости.

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Мелания каждый раз удивляет публику элегантным нарядом. Она предстает в роскошных образах, демонстрируя изысканный вкус в одежде. На этот раз знаменитость не делала исключения и, как всегда, поразила эффектным выходом.

Элегантный look Мелании Трамп

Для круглого стола американская первая леди выбрала сдержанный look. Она надела закрытое черное платье с принтом в белый горох. Наряд имел длину миди и был украшен воротничком. Талию супруга президента США подчеркнула с помощью черного широкого пояса. Соединила аутфит с черными туфлями на каблуке.



Мелания Трамп в черном платье со стильным принтом / Фото: Getty Images

Волосы Мелания уложила в аккуратную прическу с легкими локонами, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах и прозрачным блеском на губах.



Мелания Трамп с насыщенным макияжем / Фото: Getty Images