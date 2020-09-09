Іспанське королівське подружжя після послаблення карантину продовжує з'являтися на публіці. Король та королева днями відвідали офіційний захід, де Її Величність вкотре похизувалася стильним образом.

Королева Летиція та король Філіп IV побували на події з нагоди Дня коорперативу в мадридському палаці Palacio de Viana. Іспанська королева постала перед камерами у елегантній сукні з мас-маркету.

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Елегантний look королеви Летиції

Для офіційного заходу 47-річна Її Величність обрала темно-синю сукню від популярного бренду Zara. Вбрання трішки оголило плечі королеви, та додало її образові жіночності та елегантності. Струнку талію Летиція підкреслила за допомогою тонкого пояса в тон сукні. Аутфіт іспанська монархиня поєднала із синіми туфлями-човниками Caroline Herrera на підборах.

Бездоганний look Летиції доповнив маленький клатч Hugo Boss. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Звісно, що Її Величність не забула про захисну маску, без якої за час пандемії коронавіурсу жодного разу не з'являлася на публіці.



Королева Летиція у сукні від Zara / Фото Getty Images

Король Філіп IV прийшов на подію у темних штанах, блакитній сорочці та синьому піджаку. Поєднав вбрання із чорними лоферами з китицями. На обличчі також мав захисну маску.



Новий вихід іспанських монархів / Фото Getty Images