Іспанське королівське подружжя побувало на похороні друга сім'ї. Туди Летиція прибула в елегантному чорному вбранні, яким вкотре підкреслила красу та жіночність.

Королевичі відвідали церемонію прощання із другом сім'ї Хайме Карвахала Ойосом – фінансовим директором банку Arcano. Чоловік раптово помер від серцевого нападу у 56-річному віці. Похорон відбувся у Мадриді. Летиція та Філіп продемонстрували прості та елегантні вбрання.

Читайте також У стильному жакеті: королева Летиція підкорила елегантним образом на робочій зустрічі – фото

Образ королеви Летиції

Для похорону 47-річна Її Величнісність обрала скромний look. Вона з'явилася на публіці у чорній шовковій блузці з довгими рукавами. Такий елемент одягу мав неглибоке декольте, що додавало жіночності. Блузу Летиція поєднала із вкороченими класичними штанами чорного кольору. Завершила аутфіт чорними туфлями-човниками на підборах. У руці королева тримала маленький клатч.

Шию королеви прикрашала мінімалістична підвіска, а вуха – сережки. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.

Королева Летиція у total black вбранні / Фото: Getty Images

На сумну для монаршої родини подію Філіп IV обрав темний костюм, білу чорочку і чорну краватку. Поєднав вбрання із чорними лоферами з китицями.

Подружжя не забуває про захисні маски і завжди користується ними під час публічних виходів. Таким чином пара на власному прикладі показує, що коронавірусна хвороба може уразити будь-кого і необхідно якомога краще захищатися.



Королева Летиція та король Філіп IV/ Фото: Getty Images