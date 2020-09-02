Іспанська королева Летиція провела робочу зустріч. Вона прибула у федерацію рідкісних захворювань FEDER.Там Її Величність вкотре похизувалася елегантним аутфітом, демонструючи бездоганний смак в одязі.

Королева Іспанії після літньої відпустки повертається до робочих буднів. Сьогодні, 2 вересня, із офіційним візитом вона прибула до федерації рідкісних захворювань. Летиція, як завжди, показала бездоганний look, який підкреслив її виточнену фігуру та жіночність.

Читайте також У білій сукні: королева Летиція похизувалася стильним образом у відпустці – фото

Елегантний образ королеви Летиції

Для робочої поїздки Її Величність обрала темні штани-палацо, що були оздоблені металевими заклепками, та синій твідовий піджак, який застібався на блискавку спереду. Поєднала таке вбрання із замшевими лоферами темно-синього кольору. У руці королева тримала клатч.



Елегатний образ королеви Летиції під час робочої зустрічі / Фото: Getty Images

Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки. На обличчі Летиція зробила легкий макіяж, а волосся акуратно вклала. Під час пандемії коронавірусу іспанська королева жодного разу не з'являлася у громадських місцях без захисної маски. Вона надає перевагу звичайним медичним маскам. Таким чином Її Величність демонструє серйозне ставлення до COVID-19 і закликає кожного дбати про себе.



Королева Летиція у захисній масці / Фото: Getty Images