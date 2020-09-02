В стильном жакете: королева Летиция покорила элегантным образом на рабочей встрече – фото
Испанская королева Летиция провела рабочую встречу. Она прибыла в федерацию редких заболеваний FEDER.Там Ее Величество в который раз похвасталась элегантным аутфитом, демонстрируя безупречный вкус в одежде.
Королева Испании после летнего отпуска возвращается к рабочим будням. Сегодня, 2 сентября, с официальным визитом она прибыла в федерацию редких заболеваний. Летиция, как всегда, показала безупречный look, который подчеркнул ее уточенную фигуру и женственность.
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Элегантный образ королевы Летиции
Для рабочей поездки Ее Величество выбрала темные брюки-палаццо, которые были украшены металлическими заклепками, и синий твидовый пиджак, который застегивался на молнию спереди. Под такой наряд подобрала замшевые лоферы темно-синего цвета. В руке королева держала клатч.
Элегатный образ королевы Летиции во время рабочей встречи / Фото: Getty Images
Ее уши украшали минималистичные серьги. На лице Летиция сделала легкий макияж, а волосы аккуратно уложила. Во время пандемии коронавируса испанская королева ни разу не появлялась в общественных местах без защитной маски. Она предпочитает обычные медицинские маски. Таким образом Ее Величество демонстрирует серьезное отношение к COVID-19 и призывает каждого заботиться о себе.
Королева Летиция в защитной маске / Фото: Getty Images