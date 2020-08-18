Испанская королева Летиция вместе с мужем Филиппом находится в отпуске. Однако даже на отдыхе монаршие супруги продолжают появляться на публике. Ее Величество во время выходов продолжает поражать безупречными летними образами.

Королевская пара из Испании в очередной раз порадовала поклонников своим появлением. Филипп и Летиция посетили город Сан-Антонио-де-Портман. Там влюбленные побывали на экскурсии на набережной и улицах одноного из самых популярных туристических пунктов.

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Конечно, Ее Величество не упустила случая продемонстрировать изысканный образ, который прекрасно подойдет для летних жарких дней.

Образ королевы Летиции

На этот раз 47-летняя Ее Величество надела длинное белое платье. Look был декорирован вышивкой, а зону декольте украшали рюши. Объединила наряд с любимыми эспадрильями бежевого цвета. Волосы Летиция собрала в высокий хвост, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Дополнила стильный аутфит лаконичными аксессуарами: золотыми серьгами и кольцом.

Королева Летиция в белом платье / Фото: Getty Images

Король Филипп VI появился рядом с женой в белой рубашке и брюках. Объединил наряд с бежевыми кроссовками. Поскольку в мире продолжает активно распространяться эпидемия коронавируса, то королевская пара не забывает о защитных масках. На собственном примере супруги показывают, что необходимо заботиться о себе и не пренебрегать правилами безопасности.



Испанская королевская чета в отпуске​ / Фото: Getty Images