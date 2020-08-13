Испанская королева Летиция в очередной раз продемонстрировала элегантный образ во время публичного выхода. Даже в отпуске Ее Величество находит время на работу и продолжает поражать безупречными летними образами.

Королевская чета Испании отправилась на отдых в Пальма-де-Майорку. Вчера король встречался с испанским премьер-министром Педро Санчесом, а сегодня вместе с супругой и министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской побывали в животноводческом кооперативе в Алайор. Это крупнейший производитель знаменитого сыра на острове Менорка.

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Образ королевы Летиции

На встречу 47-летняя королева прибыла в летнем сарафане белого цвета с широкими бретелями, резинкой на груди и с пуговицами посередине. Наряд длины миди гармонично соединился с любимыми эспадрильями Летиции на платформе и завязках. Такой look хорошо подчеркнул стройную и спортивную фигуру королевы.

В руке Ее Величество держала небольшую сумку-шоппер. Волосы она собрала в хвост сверху, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Поскольку пандемия коронавируса до сих пор продолжается, то неизменным аксессуаром Летиции остается защитная маска. Во время каждого выхода она напоминает о том, что не стоит пренебрегать мерами безопасности, а нужно беречь себя от инфицирования COVID-19.



Королева Летиция в белом сарафане / Фото: Getty Images

Король Филипп VI позировал рядом с женой в голубой рубашке и темных брюках. Соединил наряд с бежевыми туфлями. На лице у него также была защитная маска. И завершил образ солнцезащитными очками.



Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images