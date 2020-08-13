Іспанська королева Летиція вкотре продемонструвала елегантний образ під час публічного виходу. Навіть у відпустці Її Величність знаходить час на роботу та продовжує вражати бездоганними літніми образами.

Королівське подружжя Іспанії відправилося на відпочинок у Пальма-де-Майорку. Вчора король зустрічався із іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом, а сьогодні разом із дружииною та міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде Марласка побували у тваринницькому кооперативі в Алайор. Це найбільший виробник знаменитого сиру на острові Менорка.

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Образ королеви Летиції

На зустріч 47-річна королева прибула у літньому сарафані білого кольору з широкими бретелями, гумкою на грудях та з ґудзиками посередині. Вбрання довжини міді гармонійно поєдналося із улюбленими еспадрильями Летиції на платформі і зав'язках. Такий look гарно підкреслив струнку та спортивну фігуру королеви.

В руці Її Величність тримала невелику сумку-шопер. Волосся вона зібрала у хвіст зверху, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Оскільки пандемія коронавірусу досі триває, то незмінним аксесуаром Летиції залишається захисна маска. Під час кожного виходу вона нагадує про те, що не варто нехтувати заходами безпеки, а потрібно вберігати себе від інфікування COVID-19.



Королева Летиція у білому сарафані / Фото: Getty Images

Король Філіп VI позував поруч із дружиною у блакитній сорочці і темних штанах. Поєднав вбрання із бежевими туфлями. На обличчі також мав захисну маску. І завершив образ сонцезахисними окулярами.



Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images