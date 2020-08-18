Іспанська королева Летиція разом із чоловіком Філіпом перебуває у відпустці. Проте навіть на відпочинку монарше подружжя продовжує з'являтися на публіці. Її Величність під час виходів продовжує вражати бездоганними літніми образами.

Королівська пара з Іспанії вкотре порадувала шанувальників своєю появою. Філіп та Летиція відвідали місто Сан-Антоніо-де-Портманом. Там закохані побували на екскурсії на набережній і вулицях одноного із найпопулярніших туристичних пунктів.

Читайте також У білому сарафані: королева Летиція продемонструвала бездоганний літній образ – фото

Звісно, що Її Величність не втратила нагоди продемонструвати вишуканий образ, що чудово підійде для літніх спекотних днів.

Образ королеви Летиції

Цього разу 47-річна Її Величність одягнула довгу білу сукню. Look був декорований вишивкою, а зону декольте прикрашали рюші. Поєднала вбрання з улюбленими еспадрильями бежевого кольору. Волосся Летиція зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Доповнила стильний аутфіт лаконічними аксесуарами: золотими сережками і каблучкою.



Королева Летиція у білій сукні / Фото: Getty Images

Король Філіп VI постав поруч із дружиною у білій сорочці та штанах. Поєднав вбрання із бежевими кросівками. Оскільки у світі продовжує активно поширюватися пандемія коронавірусу, то королівська пара не забуває про захисні маски. На власному прикладі подружжя показує, що необхідно дбати про себе та не нехтувати правилами безпеки.



Іспанське королівське подружжя у відпустці / Фото: Getty Images