Испанская королевская чета побывала на похоронах друга семьи. Туда Летиция прибыла в элегантном черном наряде, каким в очередной раз подчеркнула красоту и женственность.

Королевичи посетили церемонию прощания с другом семьи Хайме Карвахала Ойосом – финансовым директором банка Arcano. Мужчина скоропостижно скончался от сердечного приступа в 56-летнем возрасте. Похороны состоялись в Мадриде. Летиция и Филипп продемонстрировали простые и элегантные наряды.

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Образ королевы Летиции

Для похорон 47-летняя ее величественность выбрала скромный look. Она появилась на публике в черной шелковой блузке с длинными рукавами. Такой элемент одежды имел неглубокое декольте, что добавляло женственности. Блузу Летиция соединила с укороченными классическими брюками черного цвета. Завершила аутфит черными туфлями-лодочками на каблуке. В руке королева держала маленький клатч.

Шею королевы украшала минималистичная подвеска, а уши – серьги. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.



Королева Летиция в total black наряде / Фото: Getty Images

На печальное для монаршей семьи событие Филипп IV выбрал темный костюм, белую чорочку и черный галстук. Соединил наряд с черными лоферами с кистями.

Супруги не забывает про защитные маски и всегда пользуется ими во время публичных выходов. Таким образом пара на собственном примере показывает, что коронавирусная болезнь может поразить любого и необходимо как можно лучше защищаться.



Королева Летиция та король Филлип IV/ Фото: Getty Images