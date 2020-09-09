Испанская королевская чета после ослабления карантина продолжает появляться на публике. Король и королева на днях посетили официальное мероприятие, где Ее Величество в который раз похвасталась стильным образом.

Королева Летиция и король Филипп IV побывали на событии по случаю Дня коорператива в мадридском дворце Palacio de Viana. Испанская королева предстала перед камерами в элегантном платье из масс-маркета.

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Элегантный look королевы Летиции

Для официального мероприятия 47-летняя Ее Величество выбрала темно-синее платье от популярного бренда Zara. Наряд немного обнажил плечи королевы и добавил ее образу женственности и элегантности. Стройную талию Летиция подчеркнула с помощью тонкого пояса в тон платью. Аутфит испанский монарх соединила с синими туфлями-лодочками Caroline Herrera на каблуках.

Безупречный look Летиции дополнил маленький клатч Hugo Boss. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Конечно, Ее Величество не забыла о защитной маске, без которой за время пандемии коронавируса ни разу не появлялась на публике.

Королева Летиция в платье от Zara / Фото: Getty Images

Король Филипп IV пришел на событие в темных брюках, голубой рубашке и синем пиджаке. Соединил наряд с черными лоферы с кисточками. На лице также имел защитную маску.

Новый выход испанских монархов / Фото: Getty Images