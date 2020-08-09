Українська співачка звикла дивувати шанувальників розкішними образами. Оля Цибульська постала у ніжній вечірній сукні з прозорим декольте, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру та жіночність.

Після кількох місяців суворого карантину кожен захід чи офіційний вихід перетворюється на масштабну подію з грандіозною підготовкою. Схоже, артистка Оля Цибульська також засумувала за світськими вечірками. Для проведення весілля у компанії з Володимиром Остапчуком вона зібралась як на червону доріжку, а приголомшливий образ показала в інстаграмі.

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Співачка з'явилась перед гостями у вечірній сукні біло-золотистого кольору. Декольте вбрання було прозорим з мереживними вставками, які прикривали груди. Пишна спідниця виконана з бахроми та розшита бісером. Вартість такої сукні становить майже 17 тисяч гривень, а за дизайн відповідав український бренд.

Образ Оля Цибульська доповнила золотистими сережками, ефектною укладкою та розкішним макіяжем у нюдових тонах з акцентом на очі.

Щира зі своєю аудиторією співачка не могла не прокоментувати такий пікантний look. Вона поцікавилась у прихильників, на якому з фото їй вдалось "сховати перчинку". Крім того, Оля Цибульська відверто зізналась, що під прозору сукню одягла стринги й почувається у них некомфортно, порівнявши таку білизну з ботоксом.

"Сьогодні зрозуміла, що для щастя мені треба сім'я, борщ, друзі, гроші, музика і зручні труси. Ненавиджу стринги. Вони як ботокс. Здається, не видно, а впливає на все негативно", – написала артистка.