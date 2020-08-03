Відома телеведуча та співачка Оля Цибульська поки що не наважується на закордонні поїздки. Цього року зірка вирішила насолодитися літом, мандруючи Україною. Днями вона замилувала мережу фото, де позує посеред поля на тлі мальовничої природи.

Подорожі Україною цього року неабияк популярні серед туристів, які надавали перевагу відпочинку за кордоном. Багато хто відмовився від літньої відпустки у сонячних країнах та активно вивчає красиві куточки рідної землі. Зокрема, Оля Цибульська відправилася на батьківщину – Рівненщину. Там вона зробила колоритний кадр, яким вже встигла поділитися на особистій сторінці в інстаграмі.

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Знаменитість позувала, сидячи на польовій дорозі. Позаду неї бачимо мальовничу природу, соняшникове поле, ліс. Незважаючи на похмуру погоду, Цибульська щаслива опинитися в красивому місці та відпочити від насичених робочих буднів.

Образ Олі Цибульської

Артистка вирішила обрати комфортний look. Вона одягнула червоні спортивні штани та сіру футболку, яку зав'язала під грудьми. У руці зірка тримала солом'яний капелюх, що гармонійно поєднувався із локацією зйомки. На обличчі Олі не було косметики, проте її повністю замінила сяюча усмішка, що передала ті емоції Цибульської, що вирували в неї всередині.



Оля Цибульська позує посеред поля / Instagram / @cybulskaya

Що Оля написала у публікації?

У дописі виконавиця розсекретила звички, які викреслила зі свого життя та не шкодує про це. Зірка зазначила, що вона купує не те, що має певний статус, а те, що є чимось знаковим, приносить задоволення. Вона все міряє емоціями та почуттями.

Усі знаменитості рано чи пізно дізнаються, що таке хейт. Цибульська зазначила, що часто люди засуджують інших за вчинки, на які самі б ніколи не наважилися. Хоча найсчастіше вони б хотіли жити так само.

На карантині Оля зрозуміла, що все, окрім сім'ї, в цьому світі хитке. В один момент вся робота, над якою трудилися протягом багатьох років, просто зникає. Проте найголовніше – хто поруч із вами у важкі моменти. Гроші можна заробити, для цього є безліч способів, а от підтримку та опору знайти дуже важко.

Цибульська зізналася, що цінує свій час, використовує його з максимальною користю. А також найбільшим її надбанням, скарбом є син. Все, що має – завжди для нього. Знаменитість ніколи не зобов'язує сина повертати все стаканом води в старості, бо її любов – безумовна.