Известная телеведущая и певица Оля Цибульская пока не решается на зарубежные поездки. В этом году звезда решила насладиться летом, путешествуя по Украине. На днях она очаровала сеть фото, где позирует посреди поля на фоне живописной природы.

Путешествия по Украине в этом году популярны среди туристов, которые раньше предпочитали отдых за рубежом. Многие отказались от летнего отпуска в солнечных странах и активно изучают красивые уголки родной земли. В частности, Оля Цибульская отправилась на родину – Ровненщину. Там она сделала колоритный кадр, которым уже успела поделиться на личной странице в инстаграме.

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Знаменитость позировала, сидя на полевой дороге. Позади нее видим живописную природу, поле с подсолнухами, лес. Несмотря на пасмурную погоду, Цибульская счастлива оказаться в красивом месте и отдохнуть от насыщенных рабочих будней.

Образ Оли Цибульской

Артистка решила выбрать комфортный look. Она надела красные спортивные брюки и серую футболку, которую завязала под грудью. В руках звезда держала соломенную шляпу, которая гармонично сочеталась с локацией съемки. На лице Оли не было косметики, однако ее полностью заменила сияющая улыбка, передавшая эмоции Цибульской, бушевавшие внутри.



Оля Цибульская позирует посреди поля / Instagram / @cybulskaya

Что Оля написала в публикации?

В заметке исполнительница рассекретила привычки, которые вычеркнула из своей жизни и не жалеет об этом. Звезда отметила, что она покупает не то, что имеет определенный статус, а то, что является чем-то знаковым, приносит удовольствие. Она все меряет эмоциями и чувствами.

Все знаменитости рано или поздно узнают, что такое хейт. Цибульская отметила, что часто люди осуждают других за поступки, на которые сами бы никогда не решились. Хотя чаще всего они бы хотели жить так же.

На карантине Оля поняла, что все, кроме семьи, в этом мире шатко. В один момент вся работа, над которой трудились в течение многих лет, просто исчезает. Однако самое главное – кто рядом с вами в трудные моменты. Деньги можно заработать, для этого есть множество способов, а вот поддержку и опору найти очень трудно.

Цибульская призналась, что ценит свое время, использует его с максимальной пользой. А также самым большим ее достоянием, сокровищем является сын. Все, что имеет – всегда для него. Знаменитость никогда не обязывает сына возвращать все стаканом воды в старости, потому что ее любовь – безусловная.