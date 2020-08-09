Украинская певица привыкла удивлять поклонников роскошными образами. Оля Цыбульская предстала в нежном вечернем платье с прозрачным декольте, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру и женственность.

После нескольких месяцев строгого карантина каждое мероприятие или официальный выход превращается в масштабное событие с грандиозной подготовкой. Похоже, артистка Оля Цибульская также скучает по светским вечеринкам. Для проведения свадьбы в компании с Владимиром Остапчуком она собралась как на красную дорожку, а потрясающий образ показала в инстаграме.

К теме В красных штанах и футболке: Оля Цибульская позировала посреди поля – фото

Певица появилась перед гостями в вечернем платье бело-золотистого цвета. Декольте наряд был прозрачным с кружевными вставками, которые прикрывали грудь. Пышная юбка выполнена из бахромы и расшита бисером. Стоимость такого платья составляет почти 17 тысяч гривен, а за дизайн отвечал украинский бренд.

Образ Оля Цибульская дополнила золотистыми серьгами, эффектной укладкой и роскошным макияжем в нюдовых тонах с акцентом на глаза.

Искренняя со своей аудиторией певица не могла не прокомментировать такой пикантный look. Она поинтересовалась у поклонников, на каком с фото ей удалось "спрятать перчинку". Кроме того, Оля Цибульская откровенно призналась, что под прозрачное платье надела стринги и чувствует себя в них некомфортно, сравнив такое белье с ботоксом.

"Сегодня поняла, что для счастья мне ужны семья, борщ, друзья, деньги, музыка и удобные трусы. Ненавижу стринги. Они как ботокс. Кажется, не видно, а влияет на все негативно", – написала артистка.