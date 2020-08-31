Відома українська телеведуча Катя Осадча незмінно демонструє ефектні образи. Для світського виходу вона обрала розкішну сукню, яка підкреслила її стрункі ніжки.

Бездоганний образ Катя Осадча поширила в інстаграмі. Фотосесію у вбранні зірка влаштовувати не стала, натомість вигідно показала сукню в короткому відео.

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Перед камерою ведуча з'явилась у вишуканій вечірній сукні довжини максі з чорним атласним верхом і блискучим золотистим низом. Родзинкою аутфіту став пікантний розріз на спідниці, який екстремально оголював підтягнуті ніжки Каті Осадчої. Сукню вона доповнила довгою прозорою накидкою, якою грайливо покрутила на відео.

Телезірка довершила образ чорними босоніжками на високих підборах з тонкими ремінцями, голлівудською укладкою та легким макіяжем, який лише довершував її природну красу. Катя Осадча виглядала жіночною та звабливою, щиро усміхаючись на камеру.

Перед образом зірки не змогла встояти навіть співачка Alyosha. "Неймовірно красиве вбрання! І ти, Катю, просто сяєш", – написала новоспечена багатодітна матуся. У коментарях шанувальники засипали Осадчу компліментами: "Очей не відвести", "Дуже гарна", "Яркий нереально класний образ", "Це кращий ваш look! Я в захваті".