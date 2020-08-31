Известная украинская телеведущая Катя Осадчая неизменно демонстрирует эффектные образы. Для светского выхода она выбрала роскошное платье, которое подчеркнуло ее стройные ножки.

Безупречный образ Катя Осадчая распространила в инстаграме. Фотосессию в наряде звезда устраивать не стала, зато выгодно показала платье в коротком видео.

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Перед камерой ведущая появилась в вечернем платье длины макси с черным атласным верхом и блестящим золотистым низом. Изюминкой аутфита стал пикантный разрез на юбке, который экстремально обнажал подтянутые ножки Кати Осадчей. Платье она дополнила длинной прозрачной накидкой, которой игриво покрутила на видео.

Телезвезда завершила образ черными босоножками на высоком каблуке с тонкими ремешками, голливудской укладкой и легким макияжем, который лишь подчеркивал ее естественную красоту. Катя Осадчая выглядела женственной и обольстительной, искренне улыбаясь на камеру.

Перед образом звезды не смогла устоять даже певица Alyosha. "Невероятно красивый наряд! И ты, Катя, просто сияешь", – написала новоиспеченная многодетная мамочка. В комментариях поклонники засыпали Осадчую комплиментами: "Глаз не отвести", "Очень красивая", "Яркий нереально классный образ", "Это лучший ваш look! Я в восторге".