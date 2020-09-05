Британська співачка та модельєрка в черговий раз розбурхала мережу новим сміливим образом. Зірка приміряла синю сукню з власного бренду.

Британська акторка та модельєрка Вікторія Бекхем з 2008 року випускає одяг, сонячні окуляри, парфуми під власним брендом. Зірка продемонтрувала нову стильну модель сукні на собі та опублікувала відео на своїй сторінці в інстаграмі.

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Вікторія Бекхем зняла ролик та показала на собі нову сукню з різних ракурсів, щоб можна було розглянути її якомога детальніше. Плаття виконане в різних тонах: стриманому білому, синьому, зеленому та яскравому оранжевому. Квітковий принт та глибокий виріз до пояса додали Вікторії особливої жіночності.

Пояс на сукні підкреслив талію та фігуру модельєрки. Для зручності в платті є також кишені. Бекхем завершила образ макіяжем: темними тінями, чорними стрілками на очах та ніжно-рожевою помадою. Волосся зірка влала легкою хвилею.

Шанувальники 46-річної Вікторії Бекхем висловили захоплення в коментарях від бездоганного образу: "Дуже красиво", "Заворожуюче", "Все, що ти робиш, прекрасно. Ти досі виглядаєш так молодо, якою була раніше".