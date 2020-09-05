Британская певица и модельер в очередной раз взбудоражила сеть новым смелым образом. Звезда примерила синее платье собственного бренда.

Британская актриса и модельер Виктория Бекхэм с 2008 года выпускает одежду, солнечные очки, духи под собственным брендом. Звезда продемонстрировала новую стильную модель платья на себе и опубликовала видео на своей странице в инстаграме.

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Виктория Бекхэм сняла ролик и показала на себе новое платье с разных ракурсов, чтобы можно было рассмотреть его как можно подробнее. Платье выполнено в разных тонах: сдержанном белом, синем, зеленом и ярком оранжевом. Цветочный принт и глубокий вырез до пояса добавили Виктории особой женственности.

Пояс на платье подчеркнул талию и фигуру модельера. Для удобства в платье также есть карманы. Бекхэм завершила образ макияжем: темными тенями, черными стрелками на глазах и нежно-розовой помадой. Волосы звезда уложила легкой волной.

Поклонники 46-летней Виктории Бекхэм выразили восхищение в комментариях от безупречного образа: "Очень красиво", "Завораживающе", "Все, что ты делаешь, прекрасно. Ты до сих пор выглядишь так молодо, какой была раньше".