Успішна блогерка, переможниця дев'ятого сезону проєкту "Холостяк" і дружина популярного телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова вкотре зачарувала шанувальників красивим, ніжним образом.

Даша Квіткова полююляє радувати понад 1,5-мільйонну аудиторію підписників на особистій сторінці в інстаграмі цікавим контентом. Вона часто публікує різномантні фото та відео, співпрацює з відомими компаніями, та просто ділиться незабутніми моментами з життя.

Читайте також У білій сукні та піджаку: Даша Квіткова показала ніжний образ

Проте також Квіткова не забуває показувати прихильницям look of the day. Вона активно диктує тренди українським модницям і демонструє, як будь-коли та будь-де виглядати ефетно.

Ніжний образ Даші Квіткової

Днями Даша поширила знімок, де зображена біля лимонного дерева, тримаючи у руках корзину з лимонами. Кадр вийшов атмосферним і зачарував фоловерів. Для такої фотосесії блогерка обрала легку сукню ніжно-рожевого кольору з квітковим принтом. Вбрання мало об'ємні рукави та оголило плечі, що додало аутфіту жіночності.

Романтичний look дівчина доповнила лаконічними прикрасами: підвіскою, браслетом та каблучками. Нещодавно зіркова дружина наростила волосся, тому також похизувалася білявими кучерями. На обличчі вона зробила макіяж у нюдових відтінках з акцентом на губах.



Романтичний look Даші Квіткової / Instagram / @kvittkova