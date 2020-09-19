Після участі в шоу "Холостяк-9", його переможниця Даша Квіткова стала одною з найпопулярніших українських блогерок. Вона не втомлюється ділитися з шанувальниками світлинами та знову й знову підкорювати мережу.

Українська блогерка та переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова у своєму інстаграм-профілі мало не щодня публікує неймовірно атмосферні світлини з фотосесій. Днями вона поділилась новими світлинами та зачарувала мережу.

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Даша Квіткова завжди обирає цікаві локації для фотосесій. От і цього разу дівчина постала на тлі дерев'яної стіни. З обох боків її оточували засушені квіти й трави, що додавали фото атсмосферності.

Даша сиділа на невеличкій драбинці. Вона вдягнула білу мінісукню, яка дозволила продемонструвати стрункі та засмаглі ноги дівчини. А на верх вона накинула ніжно-лавандовий піджак. На одному кадрі дівчина задумливо заплющила очі, а на іншому мило усміхнулась.

Босоніжки енкл-стреп на підборах Квіткова зняла, але залишила їх біля себе. Також доповнила образ сережками-кільцями. Кучеряве волосся вона залишила розпущеним, лише заклала пасмо за вухо.

Прекрасний день, щоб бути щасливими. Сьогодні і завжди,

– написала Даша під фото.



Даша Квіткова у ніжній фотосесії / Instagram / @kvittkova



Даша Квіткова у ніжній фотосесії / Instagram / @kvittkova