В белом платье и пиджаке: Даша Квиткова показала нежный образ
После участия в шоу "Холостяк-9", его победительница Даша Квиткова стала одной из самых популярных украинских блогерш. Она не устает делиться с поклонниками фотографиями и снова и снова покорять сеть.
Украинская блогерша и победительница 9 сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова в своем инстаграм-профиле чуть ли не ежедневно публикует невероятно атмосферные фотографии с фотосессий. На днях она поделилась новыми фотографиями и очаровала сеть.
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Даша Квиткова всегда выбирает интересные локации для фотосессий. Вот и на этот раз девушка появилась на фоне деревянной стены. С обеих сторон ее окружали засушенные цветы и травы, которые добавляли фото атсмосферности.
Даша сидела на небольшой лесенке. Она надела белое мини-платье, которое позволило продемонстрировать стройные и загорелые ноги девушки. А сверху она положила нежно-лавандовый пиджак. На одном кадре девушка задумчиво закрыла глаза, а на другом мило улыбнулась.
Босоножки энкл-стреп на каблуках Квиткова сняла, но оставила их возле себя. Также дополнила образ серьгами-кольцами. Вьющиеся волосы она оставила распущенными, только заложила прядь за ухо.
Прекрасный день, чтобы быть счастливыми. Сегодня и всегда,
– написала Даша под фото.
Даша Квиткова в нежной фотосессии / Instagram / @kvittkova
Даша Квиткова в нежной фотосессии / Instagram / @kvittkova