Успешная блогерша, победительница девятого сезона проекта "Холостяк" и жена популярного телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова в очередной раз очаровала поклонников красивым, нежным образом.

Даша Квиткова любит радовать более 1,5-миллионную аудиторию подписчиков на личной странице в Инстаграме интересным контентом. Она часто публикует различные фото и видео, сотрудничает с известными компаниями, и просто делится незабываемыми моментами из жизни.

Однако также Квиткова не забывает показывать поклонницам look of the day. Она активно диктует тренды украинским модницам и демонстрирует, как в любое время и в любом месте выглядеть эфетно.

Нежный образ Даши Квитковой

На днях Даша опубликовала снимок, где изображена возле лимонного дерева, держа в руках корзину с лимонами. Кадр получился атмосферным и очаровал фолловеров. Для такой фотосессии блогер выбрала легкое платье нежно-розового цвета с цветочным принтом. Наряд имел объемные рукава и обнажил плечи, что придало аутфиту женственности.

Романтический look девушка дополнила лаконичными украшениями: подвеской, браслетом и кольцами. Недавно звезда нарастила волосы, поэтому также похвасталась белокурыми кудрями. На лице она сделала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на губах.

Романтический взгляд Даши Квитковой / Instagram / @kvittkova