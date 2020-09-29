Іспанська королева Летиція вкотре з'явилася на публіці. Вона продемонструвала елегантне вбрання, яке гарно підкреслило витончену фігуру.

48-річна Її Величність вчора, 28 вересня, відвідала офіційний захід. Вона прибула до фонду BBVA, що в Мадриді. Оскільки Летиція щоразу постає перед публікою в красивих і стильних аутфітах, то цього разу не робила винятку.

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Елегантний look королеви Летиції

Королева Іспанії відвідала подію у красивій сукні з принтом в клітинку. Зверху вбрання було приталене, а знизу мало досить цікавий крій з розрізом на нозі. Струнку талію Летиція підкреслила за допомогою чорного поясу. Поєднала елегантний аутфіт з чорними туфлями-човниками на шпильці.

У руці Її Величність тримала невеликий клатч чорного кольору. Волосся вона, як зазвичай, акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Королева Летиція в сукні в клітинку / Фото Getty Images

Пандемія коронавірусу не відступає. Вона активно поширюється і щодня вражає десятки тисяч людей. Іспанія не є винятком. Багато людей втомилися від перебування на карантині та масок, які необхідно носити на обличчі, проте Летиція на власному прикладі намагається показати, що COVID-19 небезпечний і необхідно робити все для того, щоб уберегтися від інфікування. Зокрема, вона завжди доповнює свої образи захисною маскою, адже під час виходів контактує з людьми.



Королева Летиція в захисній масці / Фото Getty Images