Испанская королева Летиция в очередной раз появилась на публике. Она продемонстрировала элегантный наряд, который красиво подчеркнул изящную фигуру.

48-летняя Ее Величество вчера, 28 сентября, посетила официальное мероприятие. Она прибыла в Фонд BBVA, что в Мадриде. Поскольку Летиция всякий раз предстает перед публикой в красивых и стильных аутфитах, то на этот раз не делала исключения.

Читайте также В лавандовом костюме: королева Летиция продемонстрировала безупречный образ – фото

Элегантный look королевы Летиции

Королева Испании посетила событие в красивом платье с принтом в клетку. Сверху наряд был притален, а снизу имел довольно интересный крой с разрезом на ноге. Стройную талию Летиция подчеркнула с помощью черного пояса. Соединила элегантный аутфит с черными туфлями-лодочками на шпильке.

В руке Ее Величество держала небольшой клатч черного цвета. Волосы она, как обычно, аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Королева Летиция в платье в клетку / Фото Getty Images

Пандемия коронавируса не отступает. Она активно распространяется и ежедневно поражает десятки тысяч людей. Испания не является исключением. Многие люди устали от пребывания на карантине и масок, которые необходимо носить на лице, однако Летиция на собственном примере пытается показать, что COVID-19 опасный и необходимо делать все для того, чтобы уберечься от инфицирования. В частности, она всегда дополняет свои образы защитной маской, ведь во время выходов контактирует с людьми.



Королева Летиция в защитной маске / Фото Getty Images