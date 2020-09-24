Испанская королева Летиция в очередной раз похвасталась красивым нарядом. Во время рабочей поездки она предстала перед публикой в лавандовом костюме и очаровала присутствующих своим внешним видом.

Ее Величество в очередной раз прибыла на встречу в АЕСС (Испанскую ассоциацию против рака). 24 сентября она встретилась с ее представителями в Мадриде. Конечно, не остался без внимания аутфит 48-летней королевы.

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Элегантный look королевы Летиции

Королева Испании для поездки выбрала элегантный образ. Она предстала перед публикой в ​​костюме лавандового цвета, состоящего из классических брюк со стрелочкой и удлиненного пиджака. Также Летиция надела изысканную белую блузку. Такой аутфит она соединила с лакированными туфлями-лодочками в тон костюма на каблуках.

Волосы королева уложила ровно, их развевал ветер. А на лице сделала красивый макияж с акцентом на глаза. Стильный look Ее Величество дополнила минималистическими серьгами и маленькой белой сумочкой, которую держала на плече. В руках у Летиции были документы.

Поскольку в мире до сих пор продолжается эпидемия коронавируса и ежедневно количество больных увеличивается на несколько тысяч, то королева не забывает о средствах защиты. Она не появляется в общественных местах без защитной маски на лице и этот раз не стал исключением.



Королева Летиция в лавандовом костюме / Фото Getty Images