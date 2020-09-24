Іспанська королева Летиція вкотре похизувалася красивим вбранням. Під час робочої поїздки вона постала перед публікою у лавандовому костюмі та зачарувала присутніх своїм зовнішнім виглядом.

Її Величність вкотре прибула на зустріч в АЕСС (Іспанську асоціацію проти раку). 24 вересня вона зустрілася з її представниками в Мадриді. Звісно, що не залишився без уваги аутфіт 48-річної королеви.

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Елегантний look королеви Летиції

Королева Іспанії для поїзки обрала елегантний образ. Вона постала перед публікою у костюмі лавандового кольору, що складається із класичних штанів зі стрілочкою та подовженого піджака. Також Летиція одягнула вишукану білу блузку. Такий аутфіт вона поєднала із лакованими туфлями-човниками в тон костюму на підборах.

Волосся королева вкала рівно, його розвівав вітер. А на обличчі зробила красивий макіяж з акцентом на очах. Стильний look Її Величність доповнила мінімалістичними сережками і маленькою білою сумочкою, яку тримала на плечі. У руах в Летиції були документи.

Оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу і щодня кількість хворих збільшується на декілька тисяч, то королева не забуває про засоби захисту. Вона не з'являється у громадських місцях без захисної маски на обличчі і цей раз не став винятком.



Королева Летиція в лавандовому костюмі / Фото Getty Images