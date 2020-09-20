Іспанська королева Летиція після послаблення карантину вкотре здійснила світський вихід. Під час появи на публіці з чоловіком Філіпом вона зачарувала елегантним вбранням.

Подружжя іспанських монархів 18 вересня побувало на інавгурації сезону Королівського театру. Подія відбулася в Мадриді. Саме там Її Величність вкотре продемонструвала вишукане вбрання.

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Елегантний look королеви Летиції

48-річна королева для походу в театр обрала елегантну червону сукню, що була прикрашена мереживом. Вбрання мало приталений силует і гарно підкреслило струнку фігуру Її Величності. Летиція поєднала такий look із красивими туфлями-човниками в тон сукні на підборах.

Звісно, що не обійшлося без аксесуарів. Королева доповнила образ маленьким золотистим клатчем, який тримала в руці. Її вуха прикрашали золоті сережки-кільця, а на пальці була улюблена каблучка. Волосся Летиція вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Королева Летиція у червоній сукні / Фото Getty Images

Філіп VІ приїхав на захід у темно-синьому костюмі та білій сорочці, а доповнив look блакитною краваткою із мінімалістичним принтом. Поєднав вбрання з чорним лакованим взуттям.

Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, то королівське подружжя незмінно постало перед публікою у захисних масках.



Королева Летиція та король Філіп VI / Фото Getty Images