Іспанська королева Летиція вкотре підкорила публіку зовнішнім виглядом під час нового виходу. Вона відвідала офіційний захід в елегантній синій сукні.

Королівське подружжя Іспанії відвідало виставку "Деліб" у Національній бібліотеці в Мадриді. Звісно, що без уваги публіки не залишилися образи монархів.

Читайте також У рожевій сукні: королева Летиція замилувала ніжним образом – фото

Після послаблення карантину іспанські монархи повертаються до звичних робочих буднів. Хоча життя під час пандемії змінилося, проте пара відвідує офіційні заходи, підтримує народ та відновлення діяльності різних сфер життя після спалаху коронавірусу. Під час кожного виходу Її Величність також незмінно демонструє вишуканий смак в одязі.

Look королеви Летиції

48-річна Летиція для події у бібліотеці обрала елегантну синю сукню довжини міді. Вбрання мало красиве декольте, пошиття та декорування. Струнку талію Її Величність підкреслила за допомогою пояса. Поєднала аутфіт із чорними туфлями-човниками на підборах.

Серед аксесуарів королева доповнила look чорним клатчем, який тримала у руці, та захисною маскою. Волосся Летиція вклала рівно, а на обличчі зробила звичний макіяж з акцентом на очах.



Королева Летиція в синій сукні / Фото Getty Images

Король Філіп VI позував поруч із дружиною у чорному костюмі та смугастій сорочці. Також одягнув синю краватку з червоним принтом і поєднав вбрання із чорним взуттям. На обличчі незмінно була захисна маска.



Королева Летиція та король Філіп VI / Фото Getty Images