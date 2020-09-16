Іспанське королівське подружжя вкотре здійснило світський вихід. Під час появи на публіці королева Летиція продемонструвала ніжний та, водночас, яскравий аутфіт.

Іспанські монархи відвідали свято з нагоди 125-річниці газети "Ель-Геральдо де Арагон". Подія відбулася сьогодні, 16 вересня, в Сарагосі. Звісно, що без уваги папараці не залишився стильний вихід Її Величності.

Дивіться також У класичних штанах і блузці: королева Летиція продемонструвала бездоганний діловий образ – фото

Ніжний look королеви Летиції

48-річна королева постала перед публікою у яскравому вбранні. Для урочистого заходу, на який Летиція прибула після свого дня народження, вона обрала красиву сукню рожевого кольору з великими гудзиками з обох боків. Струнку та витончену талію дружина Філіпа VI підкреслила за допомогою тонкого сріблястого ремінця.

Летиція поєднала вбрання із замшевими рожевими туфлями-човниками на підборах. Доповнила красивий образ сережками-кільцями та маленьким клатчем в тон сукні, який тримала у руці.

Волосся Її Величність акуратно вклала, а на обличчі зробила звичний макіяж з акцентом на очах. Завершила аутфіт одноразовою захисною маскою.



Королева Летиція у рожевій сукні та туфлях на підборах / Фото Getty Images

Король Філіп VI для офіційного заходу обрав діловий синій костюм та білу сорочку. Яскравим акцентом його вбрання стала червона краватка. На обличчі іспанський монарх також мав захисну маску. На власному прикладі пара вкотре показала, що у реаліях пандемії коронавірусу необхідно дбати про здоров'я та дотримуватися правил безпеки.



Королева Летиція та король Філіп VI / Фото Getty Images