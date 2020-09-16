Испанская королевская чета в очередной раз осуществила светский выход. Во время появления на публике королева Летиция продемонстрировала нежный и одновременно яркий аутфит.

Испанские монархи посетили праздник по случаю 125-летия газеты "Эль-Геральдо де Арагон". Событие состоялось сегодня, 16 сентября, в Сарагосе. Конечно, без внимания папарацци не остался стильный выход Ее Величества.

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Нежный look королевы Летиции

48-летняя королева предстала перед публикой в ​​ярком наряде. Для торжественного мероприятия, на которое Летиция прибыла после своего дня рождения, она выбрала красивое платье розового цвета с большими пуговицами с обеих сторон. Стройную и изящную талию жена Филиппа VI подчеркнула с помощью тонкого серебристого ремешка.

Летиция объединила наряд с замшевыми розовыми туфлями-лодочками на каблуках. Дополнила красивый образ серьгами-кольцами и маленьким клатчем в тон платью, который держала в руке.

Волосы Ее Величество аккуратно уложила, а на лице сделала привычный макияж с акцентом на глазах. Завершила аутфит одноразовой защитной маской.



Королева Летиция в розовом платье и туфлях на каблуках / Фото Getty Images

Король Филипп VI для официального мероприятия выбрал деловой синий костюм и белую рубашку. Ярким акцентом его наряда стал красный галстук. На лице испанский монарх также имел защитную маску. На собственном примере пара в очередной раз показала, что в реалиях пандемии коронавируса необходимо заботиться о здоровье и соблюдать правила безопасности.



Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images