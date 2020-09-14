Испанская королева продолжает поражать публику своими образами. Каждый раз она предстает на официальных встречах в элегантных аутфитах. На днях у нее была рабочая поездка, для которой она выбрала классические брюки и блузку.

Королева Летиция посетила школу в Наварре. Даже на карантине она не прекращает выполнять свои обязанности и после летнего отпуска активно осуществляет свою деятельность. В школу Nuestra Senora del Patrocinio королева прибыла по случаю открытия нового школьного курса.

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Деловой аутфит королевы Летиции

47-летняя Ее Величество прибыла в школу в элегантном наряде. Она выбрала клетчатую блузку с поясом на талии, который хорошо подчеркнул изящную фигуру, и черные укроченные брюки со стрелками. Элегантный образ Летиция дополнила любимой летней обувью-эспадрильями. На этот раз они были черного цвета и на завязках-лентах.

Королева Летиция в классических брюках и блузке / Фото Getty Images

Волосы испанская королева собрала в хвост сзади. На лице сделала легкий макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров дополнила образ золотыми серьгами.

Поскольку в мире до сих пор активно распространяется коронавирусная инфекция, то Ее Величество не забывает о средствах защиты. Ранее она появлялась на публике в одноразовых медицинских защитных масках, а теперь надела специальную защитную маску, которая не пропускает воздух ни внутрь маски, ни во внешнюю среду.

Деловой образ королевы Летиции / Фото Getty Images