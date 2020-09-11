Королева Летиция не только появляется на публичных мероприятиях и официальных встречах, но и не забывает о семье. Несмотря на насыщенный график, она старается как можно больше времени уделять дочкам. В частности, отвозит их в школу, а по дороге все трое имеют время для общения.

Папарацци засняли королеву Летицию во время того, как она самостоятельно отвозила дочерей в школу. Ее Величество ездит за рулем и начало рабочего дня провела в компании детей, по дороге на учебу.

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Леонор и София счастливы, что именно с мамой отправляются в школу. Хотя в мире продолжается пандемия коронавируса, однако дети уже начали новый учебный год. Не являются исключением и потомки королевской семьи Испании. Однако наследницы Летиции и Филиппа IV не забывают о средствах защиты. Даже в автомобиле они находятся в защитных масках.



Королева Летиция отвозит дочерей в школу / Фото Getty Images

Образ королевы Летиции

Для утренней поездки 47-летняя королева выбрала элегантную белую блузку. Поскольку, она сидела в машине за рулем, то не было видно, с каким низом и с какой обувью она создала свой look. Волосы Ее Величество уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. Выразительный взгляд она подчеркнула, накрасив ресницы черной тушью.

Королева Летиция заботится о собственном здоровье и безопасности своих родных. Именно поэтому она не выходит из дома без защитной маски на лице.



Королева Летиция в белой блузке и защитной маске / Фото Getty Images