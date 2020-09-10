Испанская королева Летиция продолжает поражать изысканными аутфитами. Она каждый раз предстает перед публикой в безупречном наряде, который хорошо подчеркивает ее изящную фигуру.

10 сентября 47-летняя Ее Величество приехала на встречу в АЕСС – Испанской ассоциации против рака. На улицах Мадрида королева показала элегантный аутфит.

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Изысканный look королевы Летиции

Летиция предстала перед публикой в ​​элегантном платье темно-синего цвета длины миди. Наряд имел светлый цветочный принт, что придало ему нежности и женственности. Внимание на стройной талии Ее Величество акцентировала с помощью тонкого ремешка в тон платью. Образ соединила с синими туфлями-лодочками на каблуках.

Завершила безупречный аутфит минималистическими серьгами. Волосы королева уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Она каждый раз подчеркивает натуральную красоту и выглядит безупречно.



Королева Летиция в синем платье с цветочным принтом / Фото Getty Images

Во время публичных выходов Летиция не забывает, что в мире до сих пор продолжается эпидемия коронавируса. Она на собственном примере показывает, что необходимо заботиться о себе и не появляется на публике без защитной маски. И в то время, как знаменитости предпочитают дизайнерские маски, Летиция дополняет свои образы одноразовыми медицинскими средствами защиты.



Королева Летиция в защитной маске на лице / Фото Getty Images