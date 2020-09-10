Іспанська королева Летиція продовжує вражати вишуканими аутфітами. Вона щоразу постає перед публікою у бездоганному вбранні, яке гарно підкреслює її витончену фігуру.

10 вересня 47-річна Її Величність приїхала на зустріч в АЕСС – Іспанську асоціацію проти раку. На вулицях Мадрида королева показала елегантний аутфіт.

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Вишуканий look королеви Летиції

Летиція постала перед публікою в елегантній сукні темно-синього кольору довжини міді. Вбрання мало світлий квітковий принт, що додало йому ніжності та жіночності. Увагу на стрункій талії Її Величність закцентувала за допомогою тонкого ремінця в тон сукні. Образ поєднала із синіми туфлями-човниками на підборах.

Завершила бедоганний аутфіт мінімалістичними сережками. Волосся королева вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Вона щоразу підкреслює натуральну вроду та виглядає бездоганно.



Королева Летиція у синій сукні з квітковим принтом / Фото Getty Images

Під час публічних виходів Летиція не забуває, що у світі досі триває пандемія коронавірусу. Вона на власному прикладі показує, що необхідно дбати про себе і не з'являється на публіці без захисної маски. Та в той час, як знаменитості надають перевагу дизайнерським маскам, Летиція доповнює свої образи одноразовими медичними засобами захисту.



Королева Летиція у захисній масці на обличчі / Фото Getty Images