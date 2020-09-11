Королева Летиція не лише з'являється на публічних заходах та офіційних зустрічах, а й не забуває про сім'ю. Попри насичений графік, вона намагається якомога більше часу приділяти донькам. Зокрема, відвозить їх у школу, а дорогою усі троє мають час для спілкування.

Папараці зазнімкували королеву Летицію під час того, як вона самостійно відвозила доньок до школи. Її Величність їздить за кермом і початок робочого дня провела у компанії дітей, дорогою на навчання.

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Леонор та Софія щасливі, що саме з мамою відправляються до школи. Хоча у світі триває пандемія коронавірусу, проте діти вже розпочали новий навчальний рік. Не є винятком і нащадки королівської родини Іспанії. Проте спадкоємиці Летиції та Філіпа IV не забувають про засоби захисту. Навіть в автомобілі вони перебувають у захисних масках.



Королева Летиція відвозить доньок до школи / Фото Getty Images

Образ королеви Летиції

Для ранкової поїздки 47-річна королева обрала елегантну білу блузку. Оскільки, вона сиділа у машині за кермом, то не було видно, з яким низом вона поєднала вбрання і з яким взуттям поєднала свій look. Волосся Її Величність вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Виразний погляд вона підкреслила, нафарбувавши вії чорною тушшю.

Королева Летиція дбає про власне здоров'я і безпеку своїх рідних. Саме тому вона не виходить з дому без захисної маски на обличчі.



Королева Летиція у білій блузці та захисній масці / Фото Getty Images