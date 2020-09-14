Іспанська королева продовжує вражати публіку бездоганними образами. Щоразу вона постає на офіційних зустрічах в елегантних аутфітах. Днями Її Величність мала робочу поїздку, для якої обрала класичні штани та блузку.

Королева Летиція відвідала школу в Наваррі. Навіть на карантині вона не припиняє виконувати свої обов'язки і після літньої відпустки активно провадить свою діяльність. У школу Nuestra Senora del Patrocinio королева прибула з нагоди відкриття нового шкільного курсу.

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Діловий аутфіт королеви Летиції

47-річна Її Величність прибула до школи в елегантному вбранні. Вона обрала картату блузку із поясом на талії, що гарно підкреслив витончену фігуру, та чорні вкрочені штани зі стрілками. Елегантний образ Летиція доповнила улюбленим літнім взуттям – еспадрильями. Цього разу вони були чорного кольору і на зав'язках-стрічках.



Королева Летиція у класичних штанах і блузці / Фото Getty Images

Волосся іспанська королева зібрала у хвіст ззаду. На обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на очах. Серед аксесуарів доповнила образ золотими сережками.

Оскільки у світі досі активно поширюється коронавірусна інфекція, то Її Величність не забуває про засоби захисту. Раніше вона з'являлася на публіці в одноразових медичних захисних масках, а тепер одягнула спеціальну захисну маску, яка не пропускає повітря ні всередину маски, ні в зовнішнє середовище.



Діловий образ королеви Летиції / Фото Getty Images