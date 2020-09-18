Испанская королева Летиция в очередной раз покорила публику внешним видом во время нового выхода. Она посетила официальное мероприятие в элегантном синем платье.

Королевская чета Испании посетила выставку "Делиб" в Национальной библиотеке в Мадриде. Конечно, без внимания публики не остались образы монархов.

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После ослабления карантина испанские монархи возвращаются к привычным рабочим будням. Хотя жизнь во время пандемии изменилась, однако пара посещает официальные мероприятия, поддерживает народ и восстановление деятельности различных сфер жизни после вспышки коронавируса. Во время каждого выхода Ее Величество также неизменно демонстрирует изысканный вкус в одежде.

Look королевы Летиции

48-летняя Летиция для события в библиотеке выбрала элегантное синее платье длины миди. Наряд имел красивое декольте, пошив и декорирование. Стройную талию Ее Величество подчеркнула с помощью пояса. Соединила аутфит с черными туфлями-лодочками на каблуках.

Среди аксессуаров королева дополнила look черным клатчем, который держала в руке, и защитной маской. Волосы Летиция уложила ровно, а на лице сделала привычный макияж с акцентом на глазах.



Королева Летиция в синем платье / Фото Getty Images

Король Филипп VI позировал рядом с женой в черном костюме и полосатой рубашке. Также одел синий галстук с красным принтом и соединил наряд с черной обувью. На лице неизменно защитная маска.



Королева Летиция и король Филипп VI​ / Фото Getty Images