В красном платье с кружевом: королева Летиция покорила элегантным образом – фото
Испанская королева Летиция после ослабления карантина в очередной раз осуществила светский выход. Во время появления на публике с мужем Филиппом она очаровала элегантным нарядом.
Супруги испанских монархов 18 сентября побывали на инаугурации сезона Королевского театра. Событие произошло в Мадриде. Именно там Ее Величество в который раз продемонстрировала изысканный наряд.
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Элегантный look королевы Летиции
48-летняя королева для похода в театр выбрала элегантное красное платье, которое было украшено кружевом. Одеяние имело приталенный силуэт и красиво подчеркнуло стройную фигуру Ее Величества. Летиция соединила такой look с красивыми туфлями-лодочками в тон платью на каблуке.
Конечно, не обошлось без аксессуаров. Королева дополнила образ маленьким золотистым клатчем, который держала в руке. Ее уши украшали золотые серьги-кольца, а на пальце было любимое кольцо. Волос Летиция уложила в локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.
Королева Летиция в красном платье / Фото Getty Images
Филипп VI приехал на запад в темно-синем костюме и белой рубашке, а дополнил look голубым галстуком с минималистичным принтом. Соединил наряд с черной лакированной обувью.
Поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса, то королевская чета неизменно предстала перед публикой в защитных масках.
Королева Летиция и король Филлип VI / Фото Getty Images