Испанская королева Летиция после ослабления карантина в очередной раз осуществила светский выход. Во время появления на публике с мужем Филиппом она очаровала элегантным нарядом.

Супруги испанских монархов 18 сентября побывали на инаугурации сезона Королевского театра. Событие произошло в Мадриде. Именно там Ее Величество в который раз продемонстрировала изысканный наряд.

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Элегантный look королевы Летиции

48-летняя королева для похода в театр выбрала элегантное красное платье, которое было украшено кружевом. Одеяние имело приталенный силуэт и красиво подчеркнуло стройную фигуру Ее Величества. Летиция соединила такой look с красивыми туфлями-лодочками в тон платью на каблуке.

Конечно, не обошлось без аксессуаров. Королева дополнила образ маленьким золотистым клатчем, который держала в руке. Ее уши украшали золотые серьги-кольца, а на пальце было любимое кольцо. Волос Летиция уложила в локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Королева Летиция в красном платье / Фото Getty Images

Филипп VI приехал на запад в темно-синем костюме и белой рубашке, а дополнил look голубым галстуком с минималистичным принтом. Соединил наряд с черной лакированной обувью.

Поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса, то королевская чета неизменно предстала перед публикой в защитных масках.



Королева Летиция и король Филлип VI / Фото Getty Images