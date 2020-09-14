Знаменита українська співачка Тіна Кароль, яка є ведучою проєкту "Танці з зірками", вчергове підкорює публіку своїми неперевершеними образами. Для нового ефіру артистка обрала сукню з глибоким декольте.

У прямому ефірі розважального шоу "Танці з зірками" Тіна Кароль одягнула дизайнерську розкішну сукню David Koma. В такій сукні від знаменитого дизайнера співачка з’являється вже не вперше.

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Тіна Кароль постала у сукні довжини максі з розрізом на стегнах, який чудово підкреслював її стрункі ніжки. Чорну сукню прикрашали срібні блискітки, які робили образ ще привабливішим. Сяючий образ артистка поєднала з босоніжками на підборах.



Тіна Кароль постала у розкішній сукні / Instagram / @tina_karol

Виконавиця вирішила залишити волосся прямим, зробивши помітний акцент на очах. Губи артистка нафарбувала блиском.



Тіна Кароль зачарувала аутфітом / Instagram / @tina_karol

Кароль, як завжди, виглядала неперевершено і вкотре довела, що є однією із найпривабливіших жінок в українському шоу-бізнесі.



Співачка постала на шоу в розкішній сукні / Instagram / @tina_karol

Нові фотографії, які з'явились на особистій сторінці Тіни Кароль в інстаграмі одразу ж викликали захоплення у шанувальників,

"Просто пожежа", "З прямим волоссям ви просто богиня", "Яка ви красива", "Образ справжьої жінки", "Королева", "Богиня", "Шикарна", "Яка ж ви красива", – писали прихильники в коментарях.