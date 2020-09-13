Вже 18 вересня успішна Тіна Кароль презентує новий музичний альбом "Найти своих". Раніше співачка показала розкішну обкладинку, а тепер поділилась ефектним відео, в якому постала в елегантній сукні з пікантним розрізом.

Одна з найпопулярніших артисток українського шоу-бізнесу готується до гучної прем'єри сьомого студійного альбома, на який чекають тисячі прихильників. Тіна Кароль заінтригувала фанів ще більше, показавши гарячий відеоанонс на особистій сторінці в інстаграмі.

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Кількасекундний ролик співачка назвала "Трилогия "Найти своих", натякнувши, що на слухачів чекають не лише нові хіти, а й фантастичні відеороботи.

Образ Тіни Кароль

Зірка постала в ефектній шкіряній сукні світло-коричневого кольору без бретелей. Вбрання підкреслювало бездоганну фігуру Тіни Кароль завдяки сміливому розрізу до стегон. Вона акцентувала не лише на струнких ніжках, а й на пишному бюсті. Родзинкою образу стали високі рукавички в тон, оздоблені срібним і смарагдовим камінням.

У відео співачка з'явилась з вишуканою укладкою та ніжним макіяжем, виділивши очі ніжно-рожевими тінями, а губи – матовою помадою нюдового кольору.

Відеоанонс нового альбома Тіни Кароль "Найти своих"

У ролику Тіна Кароль позувала з червоним блокнотом у руках з копією скульптури, яку митець Володимир Цісарик створив для обкладинки альбома "Найти своих". Вона сиділа за кермом раритетного автомобіля, який наприкінці відео повис над Дніпром.

Зірка також постала з сокирою, погрожуючи юнаку в готельному номері. Безумовно, таким відеоанонсом Тіна Кароль лише підігріла цікавість публіки до нового альбома.