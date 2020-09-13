Уже 18 сентября успешная Тина Кароль презентует новый музыкальный альбом "Найти своих". Ранее певица показала роскошную обложку, а теперь поделилась эффектным видео, в котором предстала в элегантном платье с пикантным разрезом.

Одна из самых популярных артисток украинского шоу-бизнеса готовится к громкой премьере седьмого студийного альбома, который ждут тысячи поклонников. Тина Кароль заинтриговала фанов еще больше, показав горячий видео-анонс на личной странице в инстаграме.

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Несколькосекундный ролик певица назвала "Трилогия "Найти своих", намекнув, что слушателей ждут не только новые хиты, но и фантастические видеоработы.

Образ Тины Кароль

Звезда предстала в эффектном кожаном платье светло-коричневого цвета без бретелек. Наряд подчеркивал безупречную фигуру Тины Кароль благодаря смелому разрезу до бедер. Он акцентировал не только на стройных ножках, но и на пышном бюсте. Изюминкой образа стали высокие перчатки в тон, украшенные серебряными и изумрудными камнями.

В видео певица появилась с изысканной укладкой и нежным макияжем, выделив глаза нежно-розовыми тенями, а губы – матовой помадой нюдового цвета.

Видео-анонс нового альбома Тины Кароль "Найти своих"

В ролике Тина Кароль позировала с красным блокнотом в руках с копией скульптуры, которую художник Владимир Цисарик создал для обложки альбома "Найти своих". Она сидела за рулем раритетного автомобиля, который в конце видео повис над Днепром.

Звезда также предстала с топором, угрожая юноше в гостиничном номере. Безусловно, таким видео-анонсом Тина Кароль лишь подогрела интерес публики к новому альбому.