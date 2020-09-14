Знаменитая украинская певица Тина Кароль, которая является ведущей проекта "Танцы со звездами", в очередной раз покоряет публику своими непревзойденными образами. Для нового эфира артистка выбрала платье с глубоким декольте.

В прямом эфире развлекательного шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль надела дизайнерское роскошное платье David Koma. В таком платье от знаменитого дизайнера певица появляется уже не впервые.

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Тина Кароль предстала в платье длины макси с разрезом на бедрах, который прекрасно подчеркивал ее стройные ножки. Черное платье украшали серебряные блестки, которые делали образ еще привлекательнее. Сияющий образ артистка соединила с босоножками на каблуке.

Тина Кароль предстала в роскошном платье / Instagram / @tina_karol

Исполнительница решила оставить волосы прямыми, сделав заметный акцент на глазах. Губы артистка накрасила блеском.

Тина Кароль очаровала аутфитом/ Instagram / @tina_karol

Кароль, как всегда, выглядела непревзойденно и в очередной раз доказала, что является одной из самых привлекательных женщин в украинском шоу-бизнесе.

Певица предстала на шоу в роскошном платье / Instagram / @tina_karol

Новые фотографии, которые появились на личной странице Тины Кароль в инстаграме сразу же вызвали восхищение у поклонников,

"Просто пожар", "С прямыми волосами вы просто богиня", "Какая вы красивая", "Образ настоящей женщины", "Королева", "Богиня", "Шикарная", "Какая же вы красивая", – писали поклонники в комментариях.