Українська співачка Світлана Тарабарова чекає другу дитину, перебуваючи на останньому місяці вагітності. Це не заважає їй влаштовувати фотосесії в цікавих образах. Останнім часом співачка полюбила колір хакі, тому із задоволенням приміряє сукні такого тону.

Відома українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на дев'ятому місяці вагітності та чекає на народження другої дитини, а саме дівчинки. Днями співачка поділилась яскравими фото на сторінці в інстаграмі.

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Світлана позувала на подвір'ї власного будинку, обіймаючи живіт. Вона, як завжди, усміхнена, здавалося б, передає позитив та хороший настрій прямо через екран. Жінка вдягнула довгу сукню кольору хакі, що перев'язана поясом-мотузкою. Вона вдало підкреслила чималий животик співачки.

У руках Тарабарова тримає великий букет польових квітів. Такий милий образ завершила чорна сумка-портфель та сандалі в тон.

Я ніби в порядку. Як ви?

– спитала співачка під фото.

Світлина замилувала мережу та зібрала безліч позитивних коментарів від шанувальників: "Маєте чудовий вигляд", "Красуня", "Дуже гарна", "Ви неймовірний позитивчик". У коментарях помітили, що животик Світлани низько опущений, а це означає, що в сім'ї вже скоро буде поповнення.



У Світлани Тарабарової народиться дівчинка / Instagram / @tarabarova



У Світлани Тарабарової народиться дівчинка / Instagram / @tarabarova