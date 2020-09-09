Популярна українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на останніх місяцях другої вагітності. Поки вона чекає на появу малюка, сьогодні, 9 вересня, святкує день народження сина Івана.

З нагоди свята, співачка опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі щемливе відео. Світлана Тарабарова змонтувала кадри сина від народження до його 2-річчя.

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З Днем Народження, синку. Наше маленьке #добресерце. Друзі, хочу поділитися з вами цим моментом. Рівно 2 роки тому 9 вересня 2018 року ми стали батьками. Цей малюк змінив нас. Безмежна любов. Монтувала це відео до 3-ої ранку зі сльозами щастя на очах… Іван, дякую, що ти є. Будь щасливим. Навчись знаходити частинку світла у простих речах. Ми поруч,

– написала Тарабарова.

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Зіркова матуся любить публікувати в інстаграмі не лише плоди своєї музичної творчості, але й прості домашні кадри з сином Іваном. Артистка часто проводить час з малюком, а також ділиться з фанатами найкращими миттєвостями життя.

Варто зазначити, що вересень для співачки – особливий період, адже цього місяця день народження святкує її чоловік Олексій Бондар. 6 вересня співачка замилувала мережу романтичними світлинами з коханим. Вона опублікувала зворушливий допис з нагоди дня народження чоловіка, де розповіла про свої почуття.

Що цікаво, артистка перебуває на останньому місяці вагітності, тож, ймовірно, цей місяць для сім’ї може стати по-справжньому особливим.